Define avcılarını Korona virüs de durduramadı - Son Dakika

Define avcılarını Korona virüs de durduramadı

Boş kalan sahillerde dedektörle ziynet eşyası aradılar

ANTALYA - Krona virüs salgını sebebiyle boş kalan sahillere inerek, dedektörlerle ziynet eşyası aradılar. Normalde fırtınalı havalar sonrası dalgaların kıyıya sürüklediği ziynet eşyaları ve paralar için dedektörle sahile akın edenler, bu kez salgın sebebiyle boşalan sahilleri taradı.

Alanya ilçesinde salgın sebebiyle dışarı çıkamadıklarını ve sıkıldıklarını söyleyen iki kardeş, İncekum plajına gelip, sahilde yaz aylarından kalma ihtimali olan ziynet eşyası ve bozuk para aradı.

Korona virüsten dolayı kardeşiyle dışarı çıktıklarını ve zaman geçirdiklerini, yazdan kalan ziynet eşyası aradıklarını söyleyen gençler, "Hem hava alırız hem can sıkıntımız geçer diye düşündük. Hem geziyoruz hem ziynet eşyası arıyoruz" dediler.