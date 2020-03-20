Define avcılarını Korona virüs de durduramadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Define avcılarını Korona virüs de durduramadı - Son Dakika

Define avcılarını Korona virüs de durduramadı

6 saat önce

Define avcılarını Korona virüs de durduramadı Boş kalan sahillerde dedektörle ziynet eşyası aradılar Krona virüs salgını sebebiyle boş kalan sahillere inerek, dedektörlerle ziynet eşyası aradılar.

Define avcılarını Korona virüs de durduramadı

Boş kalan sahillerde dedektörle ziynet eşyası aradılar

ANTALYA - Krona virüs salgını sebebiyle boş kalan sahillere inerek, dedektörlerle ziynet eşyası aradılar. Normalde fırtınalı havalar sonrası dalgaların kıyıya sürüklediği ziynet eşyaları ve paralar için dedektörle sahile akın edenler, bu kez salgın sebebiyle boşalan sahilleri taradı.

Alanya ilçesinde salgın sebebiyle dışarı çıkamadıklarını ve sıkıldıklarını söyleyen iki kardeş, İncekum plajına gelip, sahilde yaz aylarından kalma ihtimali olan ziynet eşyası ve bozuk para aradı.

Korona virüsten dolayı kardeşiyle dışarı çıktıklarını ve zaman geçirdiklerini, yazdan kalan ziynet eşyası aradıklarını söyleyen gençler, "Hem hava alırız hem can sıkıntımız geçer diye düşündük. Hem geziyoruz hem ziynet eşyası arıyoruz" dediler.

Define avcılarını Korona virüs de durduramadı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 22:16:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Define avcılarını Korona virüs de durduramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]