Define kazısında karşılaştığı esrarengiz adama defalarca seslendi, cevap gelmeyince korkudan kalakaldı - Son Dakika
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Define kazısında karşılaştığı esrarengiz adama defalarca seslendi, cevap gelmeyince korkudan kalakaldı

04.05.2022 22:46

Define kazısı için dağa giden vatandaşlar, ıssız bölgede bir adamla karşılaştı. Adama seslenen ancak bir türlü yanıt alamayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Define kazısı için dağa çıkan vatandaşlar, hayatları boyunca unutamayacakları bir olay yaşadı. İddialara göre bir vatandaş ve yanındaki arkadaşları define aramak için dağda kazıya başladı.

ANİDEN ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada bulundukları yerin hemen alt tarafından bir adam belirdi. Ancak adam, karşı taraftan gelen hiçbir soruya yanıt vermeyerek sessiz kaldı. Ayrıca konuşmadı da.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Ne yaptılarsa karşı tarafı konuşturamayan defineciler büyük korku yaşadı. Defalarca seslenmelerine rağmen karşı taraftan yanıt alamayan defineciler, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sosyal medyada çok sayıda yorum alan bu videodaki kişinin kim olduğu bilinmiyor.

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Son Dakika Yaşam Define kazısında karşılaştığı esrarengiz adama defalarca seslendi, cevap gelmeyince korkudan kalakaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Define kazısında karşılaştığı esrarengiz adama defalarca seslendi, cevap gelmeyince korkudan kalakaldı - Son Dakika
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