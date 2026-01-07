Defne\'de Yangın: Ev Tahliye Edildi

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çekmece Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binada bulunan kişiler, tedbiren tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
