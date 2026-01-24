Defne\'de Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Harbiye Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
