Defne Samyeli: Şiddete uğramayan kadın yok

Kadınlar Günü hakkında konuşan Defne Samyeli, kadına yönelik şiddetin son bulması için 'mantalite devrimine' ihtiyaç olduğunu söyledi:

"Sadece kadına değil, tüm canlılara karşı şiddet son bulmalı. Bu konuda eğitimin rolü çok büyük. Pek çok laf söyleniyor ama kalıcı adımlar atılmalı. Mantalite devrimine ihtiyaç var. Şiddete uğramayan kadın yoktur. Ben de mutlaka uğramışımdır ama fiziksel şiddet yaşamadım."

KALBİME AYNI ANDA İKİ ERKEK GİREMEZ

Defne Samyeli'ye Kanal D'nin "Sadakatsiz" dizisiyle gündeme gelen "Bir erkek aynı anda iki kadını sevebilir mi?" sorusu yöneltildi. "Bu konuda insanların hakkıdır veya hakkı değildir diyemem" yanıtını veren Samyeli, "Peki bir kadın aynı anda iki erkeği sevebilir mi?" sorusu üzerine de "Bilmiyorum. Bu¨yu¨k de konuşmamak lazım. Benim kalbime aynı anda iki erkek girmez" dedi. Defne Samyeli 1.5 yıl aşk yaşadığı Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra, ünlü komedyenin Samyeli'yle beraberken Serenay Sarıkaya'yla da görüştüğü iddiası ortaya atılmıştı.