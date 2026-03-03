Dehşete düşüren görüntü Kars'tan: Besici zamanında yetişemese yanmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dehşete düşüren görüntü Kars'tan: Besici zamanında yetişemese yanmıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Dehşete düşüren görüntü Kars\'tan: Besici zamanında yetişemese yanmıştı
03.03.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dehşete düşüren görüntü Kars\'tan: Besici zamanında yetişemese yanmıştı
Haber Videosu

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü; 1 büyükbaş hayvan telef olurken diğerleri kurtarıldı. Korku filmlerini andıran çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı bir ahırın çatısının çökmesine yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karadağ Mahallesi'nde Beritan Mencütekin'e ait büyükbaş besi ahırında meydana geldi. Yoğun kar yükünü taşıyamayan çatı çöktü. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında bir büyükbaş hayvan telef oldu.

O ANLAR KAMERADA

Diğer hayvanlar ise çatı tamamen çökmeden önce ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Çatının çökme anı ve hayvanların tahliye edilme süreci güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik Kamerası, Gündem, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dehşete düşüren görüntü Kars'tan: Besici zamanında yetişemese yanmıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:25:15. #7.11#
SON DAKİKA: Dehşete düşüren görüntü Kars'tan: Besici zamanında yetişemese yanmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.