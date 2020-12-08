DEİK webinarında Türkiye-Çekya iş birliği fırsatları ele alındı - Son Dakika

DEİK webinarında Türkiye-Çekya iş birliği fırsatları ele alındı

08.12.2020 13:27
DEİK webinarında Türkiye-Çekya iş birliği fırsatları ele alındı, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, pandemiyle gelen süreçte oluşan engellerin tüm dünyada çok derinden hissedildiğini ifade ederek, "Ancak iş dünyası olarak bizlerin hedefi büyük.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, pandemiyle gelen süreçte oluşan engellerin tüm dünyada çok derinden hissedildiğini ifade ederek, "Ancak iş dünyası olarak bizlerin hedefi büyük. Dolayısıyla bu yolda karşılaştığımız engellere değil, onları nasıl aşacağımıza ve sonrasında oluşacak güzelliklere ve fırsatlara odaklanıyoruz." dedi.

DEİK tarafından düzenlenen "Türkiye-Çekya İş Birliği Fırsatları" webinarında konuşan Olpak, iki ülke arasındaki ticari fırsatların artan önemine işaret etti.

Olpak, pandeminin iş hayatında birçok yeni kavramı gündeme getirdiğini anımsatarak, "Örneğin 'mobilite' ile fiziken orada bulunmama gerekliliği, geleceğin çalışma modeline geçişi akıllara getiriyor. Dönemin kazananlarının kimler olacağının çok konuşulduğu bu süreçte, ülke, firma ya da sektör bazında bir ayrım yapmadan, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu çok daha iyi verebilenler olacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Çekya açısından pazar çeşitliliği, ihracat ve ithalatın pandeminin öne çıkarttığı kavramlar açısından kritik olduğunu vurgulayan Olpak, "Çekya'da altyapının yenilenmesi önemli bir gündem şu anda. Bu projelerde kamu-özel sektör iş birliğinin de uygulanabileceği konuşuluyor. Bizim bu alanda özellikle DEİK içerisinde PPP komitemiz var. Hem deneyimlerimizi hem de fiziki uygulamalarımızı karşılıklı olarak hayata geçirebiliriz." dedi.

Olpak, Çekya'nın tecrübelerinin de Türk özel sektörüne katkıda bulunabileceğine işaret ederek, "Nanoteknoloji ve inovasyon konusunda Çekya'nın uluslararası çapta sahip olduğu bir tecrübe var. Türk özel sektörümüzün bu alanda ciddi iş birliği fırsatlarının olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye ve Çekya iş dünyası temsilcileri olarak bizim varmak istediğimiz hedefler büyük." diye konuştu.

Türkiye'nin Çekya'dan yıllık transit geçişinin sadece 10 bin adet olduğuna işaret eden Olpak, "Örnek vermek gerekirse, Macaristan'dan 110 bin adet bulunuyor, Slovakya zaten transit geçişlerini kotadan muaf tutuyor. Bu bizim Avrupa'daki ticaretimizin önünde bir engel değil, adeta kale duvarı gibi bir set. Bu konuyu büyükelçilerimiz de gayet iyi biliyorlar. Özellikle Çekya Büyükelçisi'nden bu konuda etkin destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

"Çekya, Türk firmalarının Avrupa'ya açılmasında önemli bir zıplama tahtası"

DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Nazmi Akıman ise DEİK'in iki tarafın da ilgi duyacağı, ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda karşılıklı milli çıkarları hedef alan bir iş birliğinin yolunu açmak üzere Türkiye-Çekya İş Konseyi'nin marifetiyle yeni bir atılım hareketine girişme kararı aldığını, bunun da "Yeni Atılım 2021" olduğunu söyledi.

Akıman, Çekya'nın, Avrupa'nın ortasında bir ülke olarak Türk firmalarının Avrupa'ya açılmasında önemli bir zıplama tahtası olduğunu, Çekya'da başarılı olduktan sonra diğer Avrupa ülkelerine de açılmanın daha kolay ve hızlı olacağını kaydetti.

"Amacımız, Çekya ve Türkiye arasındaki ticari faaliyetleri artırmak"

DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Yalın Yüregil ise amaçlarının, iki dost ülke olan Çekya ve Türkiye arasındaki ticari faaliyetleri artırmak, iki ülkenin şirketlerinin başarılı olmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

CzechInvest İş Geliştirme Direktörü Martin Partl da yaptığı sunumda Çekya'da işsizlik oranının çok düşük olduğunu belirterek, ülkenin birçok bölgesinde üretim, veri, teknoloji ve Ar-Ge merkezleri ile yatırım teşvikleri bakımından çeşitli fırsatlar bulunduğunu anlattı.

Partl, Çekya'nın, yetenekli iş gücü ve AB içindeki konumu dolayısıyla yatırım için çok elverişli bir ülke olduğunu vurguladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK webinarında Türkiye-Çekya iş birliği fırsatları ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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