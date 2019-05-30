Delta Alfa Çorap fabrikası geleneği devam ediyor

Delta Alfa Çorap Fabrikası iftarda çalışanlarıyla ve tedarikçileriyle bir araya geldi.

Delta Alfa Çorap Fabrikası iftarda çalışanlarıyla ve tedarikçileriyle bir araya geldi.



Düzce'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Delta Alfa Çorap Fabrikası birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak için çalışanların ailelerini ve tedarikçileri düzenlenen iftar programında bir araya getirdi. Fabrika Genel Müdürü Volkan Özer'in ev sahipliği yaptığı iftar programına Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, fabrika çalışanları, aileleri ve fabrikanın tedarikçi kuruluşları katıldı.



Kurulan oyun parkında davetlilerin çocukları doyasıya eğlendiler. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Akşam ezanının okunmasıyla dualar edilerek oruçlar açıldı.



İftar programı hakkında konuşan Delta Alfa Çorap Fabrikası sosyal faaliyetler ve organizasyon sorumlusu Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek, "Biz her sene geleneksel olarak her Ramazan'da çalışma arkadaşlarımız ve aileleriyle ve de tedarikçilerimizle böyle bir iftar programı hazırlıyoruz. Birlik, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirmek adına böyle organizasyonları zaman zaman hazırlıyoruz. Hem bizim için, hem arkadaşlarımızı hem de ailelerimiz için motivasyonda oluyor" dedi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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