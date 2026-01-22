DEM Parti Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
DEM Parti Başkanı Tutuklandı

22.01.2026 22:22
Iğdır'daki 'Rojava için Adalete Yürüyoruz' eyleminde DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da  "Rojava için Adalete Yürüyoruz" eyleminde gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı.

"Rojava için Adalete Yürüyoruz" eyleminde gözaltına alınan 48 kişiden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 18'i ise adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede cumhuriyet savcısına ifade veren 18 kişiden 15'i adliyeden serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 kişiden DEM Parti Iğdır İl Başkanı Kaynar tutuklandı. Medet Serhat "ev hapsi", Halil Tören ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
