DEM Parti'den Barış Akademisyenlerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DEM Parti'den Barış Akademisyenlerine Destek

11.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin görevine iade edilmesini talep etti.

(ANKARA) - DEM Parti, 10 yıl önce bugün yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenler için, "Bu akademisyenler halkların ortak geleceğini, demokratik bir toplumu ve onurlu barışı savundular. Toplum vicdanının sesi olan Barış Akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir. Barıştan ve akademik özgürlükten vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, X hesabından yaptığı açıklamayla 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini yayımladıkları için ihraç edilen "Barış İçin Akademisyenlerin" göreve iadesini talep etti. DEM Parti açıklamasında şunları kaydetti:

"Barış Akademisyenleri, 10 yıl önce ülkede yaşanan düşük yoğunluklu savaşa ve şiddet politikalarına karşı durdu. Barış talep ettikleri için bir kısmı üniversitelerinden atıldı. Bu ülkede barış demek suç sayıldı; savaşın karşısında duranlar cezalandırıldı. Oysa bu akademisyenler halkların ortak geleceğini, demokratik bir toplumu ve onurlu barışı savundular. Toplum vicdanının sesi olan Barış Akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir. Barıştan ve akademik özgürlükten vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Barış Akademisyenlerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:47:21. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Barış Akademisyenlerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.