DEM Parti'den Gözaltılara Tepki

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sabah saatlerinde yapılan gözaltılara tepki göstererek, "İktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bileşen partimiz ESP'ye yönelik yapılan bu gözaltılar, iktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.