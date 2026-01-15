DEM Parti'den Gündeme İlişkin Açıklamalar

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası hukuka aykırı şekilde Venezuela'da darbe yaptığını söyleyen Doğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıktan işgal tehdidinde bulunduğunu dile getirdi. Doğan, ABD'nin ve Trump'ın sömürgecilik alanında yol aldığını savundu.

İran'daki protestoları hatırlatan Doğan, Trump'ın İran'a müdahale açıklamalarında bulunduğunu aktardı.

İran'da bazı planlar yapıldığını, ülke halkının kritik süreçten geçtiğini belirten Doğan, "İran'ı yeniden dizayn hamlelerine karşı, İran halkının mücadelesinin sesi olmaya, İran halklarıyla dayanışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'yı eleştiren Doğan, Usta'nın Alevilerden özür dileyerek istifa etmesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de yaklaşık 20 milyon öğrencinin yarın karne alacağını ve 1 milyon 200 bin öğretmenle ara tatile başlayacağını anımsattı.

İktidarın eğitim politikasının sınıfta kaldığını öne süren Saki, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ile Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Eğitimde niteliğin düştüğünü savunan Saki, şöyle konuştu:

"Sizin eğitim politikalarınız, okulların fiziksel şartı, müfredat, eğitim emekçilerinin içinde bulunduğu koşullar, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerisi diye bir şey geliştirmesine zaten engel oluyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle artık tamamına erdirilmeye çalışılan eğitimin ticarileşmesi, dini referanslarla siyasal İslamcı bir şekilde inşasının örneklerini gösteriyor."

Öğrencilere seslenen Saki, "Eğer ortada bir başarısızlık varsa ki çok büyük bir başarısızlık var, bu başarısızlık asla sizin başarısızlığınız değil, AKP iktidarının eğitim politikalarının başarısızlığıdır. Çünkü size duygusal, toplumsal, sosyal gelişiminize uygun bir eğitim ortamı sağlanmıyor." dedi.