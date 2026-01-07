DEM Parti'den Halep'teki Operasyona Tepki

(ANKARA) - DEM Parti MYK, Halep'te Suriye Ordusu'nun SDG'ye yönelik başlattığı operasyonu, "imha operasyonu" olarak nitelendirerek, "Tüm güçlere çağrıda bulunuyoruz: Garantör olmanın sorumluluğunu derhal yerine getirin ve bütün Suriye'yi yeni çatışmaların alanına dönüştürme riski taşıyan bu askeri saldırıları engelleyin" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) yapılan açıklamada, Şam Yönetimi'nin, dün geceden bu yana Halep'teki Kürt mahalleleri ile Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Beni Zeyd'e yönelik operasyon düzenlediği, tank, top, obüs ve dronlarla gerçekleştirilen saldırılarda, 7 sivilin yaşamını yitirdiği, en az 46 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırılarda, Türkiye'nin desteğini aldığı bilinen Hemzat, Emşat, Sultan Murad ve Nureddin Zengi gruplarının da yer aldığı belirtilmektedir. Mahallelerde yaşayan sivillerin temel ihtiyaçlarını aylardır engelleyen Şam Yönetimi ve ona bağlı güçlerin bu saldırıları, Suriye'nin siyasi ve idari bütünlüğüne ve istikrarına açık bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

"200 binin üzerinde sivilin yaşamı tehlikede"

10 Mart Mutabakatı uyarınca, 2025 Nisan ayında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Kürt mahallelerinden ağır silahlarla çekildiği ve güvenliğin yerel asayişe devredildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şam Yönetiminin yürüttüğü bu saldırı, hem 10 Mart Mutabakatını hem de 1 Nisan'da yapılan bu anlaşmayı ortadan kaldırmakta, 200 binin üzerinde sivilin yaşamını da tehlikeye sokmaktadır. Halep'te Kürt mahallelerine yönelik saldırılar bir imha operasyonudur. Suveyda'da Dürzilere yapılmak istenen katliamın daha ağırı Halep'te Kürt mahallelerinde yapılmak istenmektedir. Şunu unutmayalım ki Suriye, Araplara, Kürtlere, Dürzilere, Ermenilere ve orada yaşayan tüm halklara ve inanç gruplarına ev sahipliği yapan bir coğrafyadır. Suriye'de yeni bir çatışma ortamının oluşmamasının en önemli yolu ülkenin demokratikleşmesinden geçmektedir. Türkiye'ye düşen görev de bu demokratikleşme sürecine destek olmak, böyle bir süreci teşvik etmektir. Suriye'yi Şam'da tekçi bir rejime ve anlayışa teslim etme çabaları son derece yanlış, parçalayıcı ve yeni bir çatışmayı tetikleyici niteliktedir. Bu çabalar asla kabul edilemez. Bu çabalar karşısında direnenlerle dayanışmamız sürecektir. Kuzey-Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Şam Yönetimi arasında arabuluculuk yapan tüm güçlere çağrıda bulunuyoruz: Garantör olmanın sorumluluğunu derhal yerine getirin ve bütün Suriye'yi yeni çatışmaların alanına dönüştürme riski taşıyan bu askeri saldırıları engelleyin.

Bir kez daha vurguluyoruz ki Suriye'deki kaosun ve çatışmaların son bulmasının tek yolu tüm Suriye halklarının demokratik ve eşit haklar temelinde ortak yönetim oluşturmasından geçmektedir. Bu temelde diyalog sürdürülmeli; askeri, ekonomik ve demokratik entegrasyonunun geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir."