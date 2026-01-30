DEM Parti'den Suriye Anlaşmasına Destek - Son Dakika
DEM Parti'den Suriye Anlaşmasına Destek

30.01.2026 15:15
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Suriye ile SDG arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklediklerini açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki kapsamlı ateşkes ve entegrasyon anlaşmasına ilişkin yaptıkları ortak yazılı basın açıklamasında, "Bu sürecin başarıya ulaşması için DEM Parti olarak kararlı dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Rojava'nın iradesi bizim için esastır. Bize düşen, aldıkları kararları desteklemektir. Onların müzakere eğilimini ve masadaki duruşlarını kutluyoruz" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki kapsamlı ateşkes ve entegrasyon anlaşması konusunda ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de Şam Yönetimi ve SDG arasında bir anlaşma sağlanmasını memnuniyet verici bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz. Anlaşmanın sağlanması için çaba gösteren ülkelere, kurumlara, şahsiyetlere, halklara teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren tüm dünyada duyarlılık gösteren, sokaklara çıkan insanların direnişini selamlıyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması için DEM Parti olarak kararlı dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Rojava'nın iradesi bizim için esastır. Bize düşen, aldıkları kararları desteklemektir. Onların müzakere eğilimini ve masadaki duruşlarını kutluyoruz. Sorunların müzakere ve diyalogla çözüleceğini hep vurguladık, bugün de aynı yerde duruyoruz."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, DEM Parti, Diplomasi, Suriye, Güncel, Son Dakika

