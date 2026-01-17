DEM Parti Heyeti Öcalan ile Görüştü

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. DEM Parti, Heyet üyelerinin görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğünü bildirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti. DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Heyet üyeleri görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi. Heyet'in yarın görüşmeye dair açıklama yapması bekleniyor.

Heyet, en son 2 Aralık 2025'te 11. kez İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü.