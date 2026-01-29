DEM Parti Heyetinden Önemli Ziyaretler

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, TMMOB, Halkevleri ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MYK üyelerimizden oluşan heyetimiz bugün TMMOB ve Halkevlerini, Halklar ve İnançlar Komisyonumuz ise Kafkas Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Görüşmelerde, Rojava'ya yönelik saldırılar ile Kobani'de süren kuşatmaya karşı Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılmasının insani önemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.