DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı - Son Dakika
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DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı

DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan\'dan çerçeve yasa mesajı
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DEM Parti heyeti, dün gerçekleşen İmralı görüşmesi sonrası yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yer verilen Öcalan'ın mesajında, "Önemli olan, bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır." ifadeleri kullanıldı

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, dün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti yazılı bir açıklama yaptı.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET'E SONUNA KADAR KAPI ARALANMAKTADIR"

Açıklamaya göre Öcalan, görüşmede mevcut sürece, yürütülen çalışmalara ve önümüzdeki dönemin tarihsel sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı ve kamuoyuna iletilmesini istediği mesajları heyete aktardı. Abdullah Öcalan, görüşmede dönemin tarihsel sorumluluklarına dikkat çekerek, "Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar kapı aralanmaktadır" dedi.

Abdullah Öcalan’ın mesajları şöyle:

“Bin kilometrelik yol bir adımla başlar.

Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakârlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik Cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor.

Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir.

Toplumun örgütlülüğüyle tarihsel bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır.

Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan, bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir.

Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar kapı aralanmaktadır."

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Son Dakika Gündem DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı - Son Dakika

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