DEM Parti Nusaybin'de Toplanacak

(ANKARA) - DEM Parti, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından yarın yapılacak Grup Toplantısını TBMM yerine Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirecek.
Grup toplantısı, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla yapılacak. Program kapsamında saat 13.00'te Midyat Yolu Caddesi Demiryolu Kavşağı'nda toplanılacak. Buradan Sınır Parkı'na yürüyüş düzenlenecek, ardından grup toplantısı Sınır Parkı'nda gerçekleştirilecek.
