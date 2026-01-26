DEM Partisi Suriye'de Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, " Suriye'nin demokratik bir rejime kavuşana kadar Türkiye'nin özellikle sorumlu, yapıcı bir rol oynaması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta içerisinde siyasi partilerle görüşmeler yapılacağını ve gündemin Suriye olacağını söyleyen Doğan, partinin bir başka heyetinin de sivil toplum örgütleriyle görüşeceğini belirtti.

Suriye'nin hala iç savaşın izlerini taşıdığını ve yeni bir savaşın denenmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Parti olarak yaklaşımımız sorunların diplomasi, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi. Bugüne kadar yapılan bütün anlaşmaların da gereklerinin yerine getirilmesi için çabalıyoruz." dedi.

Suriye'nin demokratik bir rejim olarak şekillenmesi gerektiğini ve anlaşmaya uygun davranılması için çabaladıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Suriye'nin demokratik bir rejime kavuşana kadar Türkiye'nin özellikle sorumlu, yapıcı bir rol oynaması gerektiğini söylüyoruz. Demokratik Suriye rejiminin Suriye'de yaşayan farklı kimlik ve inançların haklarını anayasal güvenceyle tescil etmesi gerektiğini söylüyoruz. Suriye, özgürce eşit koşullarda haklarının tanındığı bir ülke olmalı. Suriye'de bunların olabilmesi için de Türkiye öncülük yapmalı. Böyle bir misyon üstlenmeli."