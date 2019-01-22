Son Dakika Haberleri: Demba Ba, Başakşehir'de

Demba Ba, Başakşehir'de

2 saat önce

- Demba Ba, Başakşehir'deİSTANBUL - Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı.

- Demba Ba, Başakşehir'de

İSTANBUL - Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, bu futbolcuyu kadrosuna kattı.
İlk yarıyı lider bitiren ve kadrosuna Robinho ile Serdar Taşçı gibi önemli isimleri katan Başakşehir, son bombayı patlattı. Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Serdar Taşçı, Robinho, Başakşehir, Demba Ba, Spor
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YORUMLAR (2)
  • SOLDADO: fener trabzonun şampiyonluk kupasını siyaseti arkasına alarak çaldı şimdi cezasını çekiyor azizde boş durmuyor tabi baltalıyor takımı vo0lkan kazmasıyla Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • TURGUT ÖZAL: ASLA FENERBAHÇENİN YERİNE BİR TAKIM YARATAMAZSINIZ!!!ÖYLE KOLAY DEĞİL BU İŞLER. . ALLAH INDA BİR TAKDİRİ VAR. . KEMİKLER SIZLAR VALLA. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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