Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede alışverişini tamamlayan Akalın, Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.

"EKİP OLARAK MOTİVE OLDUK"

Beymen Mağazasından hediyelik alışveriş yaptığını söyleyen başarılı şarkıcı, yeni programı hakkında konuştu. Akalın "Programımız başladı ve izleyen arkadaşlarımdan çok iyi geri dönüşler oldu. Ekipçe çok motive olduk, arkadaşlarıma yeni program hediyesi aldım" dedi.

Kısa süren sohbetin ardından aracının gelmesiyle muhabirlere teşekkür eden Akalın, aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.