Üye Girişi
Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın - Son Dakika

Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın

01.08.2021 11:59

Demet Akalın, ülkenin çeşitli yerlerde çıkan yangınlardan sonra yaptığı paylaşımda "Azarbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diye sitem etti. Azerbaycanlı bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın'a "Önce ülkemin adını doğru yaz" diyerek tek tek yapılan yardımları paylaştı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Neredeyse ülkeyi etkisi altına alan yangınlar için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın ise Azerbaycan'a sitem edince bir Azerbaycanlı takipçisinden cevap gecikmedi.

"AZERBAYCAN UÇAK GÖNDERDİ Mİ?"

Sosyal medya hesaplarından sık sık yangın çıkan bölgelerle ilgili paylaşımlar yapan Demet Akalın, bir tweette "Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü" dedi.

"ÖNCE ÜLKEMİN ADINI DOĞRU YAZIN"

Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azerbaycanlı vatandaş ise "Önce ülkemin adını doğru yazın! Azerbaycan! Evet 18 helikopter 500 kişilik ekip, 1 yangın uçağı( elimizde? sadece 1 tane var) bütçeden de 3 milyon para ayırdık. Haberleri okursanız görürsünüz. Canımız da feda" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı ve takipçisinin yanıtı;

'Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?' diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
Demet Akalın'ın Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi? sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın

Demet Akalın, Azerbaycan, Yangın, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın 'Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?' sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı 11:55 Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın 11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı 11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 11:16 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda 11:10 Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda

Son Dakika Haberleri
12:01 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
11:54 Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
11:10 Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda
11:07 Berkan Kutlu transferinde senet krizi! Başkan Burak Elmas kefil oldu
11:05 İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı
11:01 Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak         
12:19
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi         
11:57
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri         
11:31
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı         
11:13
İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı         
11:05
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu         
00:37
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 12:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement