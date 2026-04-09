Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, bu kez yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Doğum sonrası ailesinin bebeğe odaklandığını, kendisini ise sadece babasının beklediğini anlatan bir kadının videosuna kayıtsız kalmayan Akalın, kendi yaşadığı benzer bir duyguyu paylaştı.

Ünlü şarkıcı, videonun altına yaptığı yorumda, “Ben de yalnız kalmıştım. Ne kötü bir duyguydu.” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Akalın’ın bu sözleri, annelik sürecinde yaşanan duygusal zorlukları yeniden gündeme getirirken, sanatçının samimi itirafı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Zaman zaman özel hayatı ve anneliği hakkında yaptığı açıklamalarla da konuşulan Akalın’ın bu yorumu, takipçileri tarafından da duygusal bulundu.