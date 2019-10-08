Demet Evgar'dan Ajda Pekkan imajlı reklam filmi!
28 dakika önce
BKM(Bankalararası Kart Merkezi)'nin telefon ve internet mecralarındaki dolandırılmalara karşı Demet Evgar'lı 'Palavra' isimli reklam filmi yayınlandı.
BKM(Bankalararası Kart Merkezi)'nin telefon ve internet mecralarındaki dolandırılmalara karşı Demet Evgar'lı 'Palavra' isimli reklam filmi yayınlandı. Demet Evgar, Ajda Pekkan imajıyla büyük ilgi uyandırdı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:05
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