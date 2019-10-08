Son Dakika Haberleri: Demet Evgar'dan Ajda Pekkan imajlı reklam filmi!
Son Dakika Magazin Demet Evgar'dan Ajda Pekkan imajlı reklam filmi!

Demet Evgar'dan Ajda Pekkan imajlı reklam filmi!

28 dakika önce

BKM(Bankalararası Kart Merkezi)'nin telefon ve internet mecralarındaki dolandırılmalara karşı Demet Evgar'lı 'Palavra' isimli reklam filmi yayınlandı.

BKM(Bankalararası Kart Merkezi)'nin telefon ve internet mecralarındaki dolandırılmalara karşı Demet Evgar'lı 'Palavra' isimli reklam filmi yayınlandı. Demet Evgar, Ajda Pekkan imajıyla büyük ilgi uyandırdı.

#DemetEvgar

Demet Evgar'dan Ajda Pekkan imajlı reklam filmi!

Ajda Pekkan, Demet Evgar, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:05 
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