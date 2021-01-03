Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran hem şarkıcı hem de oyuncu olan Oğuzhan Koç ile Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, yeni yıla Alaçatı'da birlikte girdi.
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu. Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.
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