Eski manken Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen Ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti.

Barışma haberlerini yalanlayan Cenk Küpeli, geçtiğimiz hafta bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda milli voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmişti.

Cenk Küpeli'nin milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın menajerliğini yaptığı ve birlikte transfer görüşmesine gittikleri ortaya çıkmıştı.

"BU KONULARA GİRMİYORUM"

Demet Şener'e eski eşi Cenk Küpeli'nin Derya Çayırgan ile görüntülenmesi soruldu.

Şener, "Ben bu konulara hiç girmiyorum" diyerek soruyu geçiştirdi. Eski mankenin bu soru karşısında afallaması gözlerden kaçmadı.