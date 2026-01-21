Demir Ege Tıknaz Braga'ya Transfer Oluyor

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in Braga Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bu sezon 17 maçta forma giyen genç orta saha oyuncusu, 1 gol attı.
