Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1

11.04.2021 15:45
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1, System.String[]

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Erdem Bayık (xx), Bilal Gölen (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Ahmet (xx), Robin (xxx), Camara (xxx), Uğur (xx), Boyd (xx) (Dk.67 Erdoğan xx), Hakan (xx), Cofie (xx) (Dk.66 Claudemir xx), Gradel (xxx) (Dk.82 Caner), Fayçal (xxx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Erdem Bayık (xx), Bilal Gölen (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Ahmet (xx), Robin (xxx), Camara (xxx), Uğur (xx), Boyd (xx) (Dk.67 Erdoğan xx), Hakan (xx), Cofie (xx) (Dk.66 Claudemir xx), Gradel (xxx) (Dk.82 Caner), Fayçal (xxx) (Dk.90+3 Kone), Yatabare (xx) (Dk.67 Kayode xxx)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic (xxx) - Skubic (xx), Adil (xx) (Dk.83 Daci), Guilherme (xx), Abdulkerim (xx), Shengelia (xx) (Dk.46 Sekidika xx), Hadziahmetovic (xx), Jevtovic (xx) (Dk.74 Diomande x), Zymer Bytyqi (xx), Rahmanovic (xx) (Dk.46 Milosevic xx), Cikalleshi (xx) (Dk.46 Kravets xx)GOLLER: Dk.27 Yatabare, Dk.68 Kayode, Dk.88 Robin (Penaltı) (Demir Grup Sivasspor) - Dk.54 Zymer (İttifak Holding Konyaspor)KIRMIZI KART: Dk.80 Hakan (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Robin (Demir Grup Sivasspor) - Abdulkerim, Diomande (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında oynadığı ve son bölümlerini 10 kişi tamamladığı maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla ligdeki puanını 47'ye, yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı. Konuk ekip Konyaspor 40 puanda kaldı.Karşılaşmaya İttifak Holding Konyasporlu oyuncular başladı.18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Ceza alanına kavisli gönderdiği topa yakın mesafeden Yatabare dokunamadı.21'inci dakikada kaleci Ali Şaşal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Cikalleshi'ye çaptı. Yükselen topu Ali Şaşal kontrol etti.27'nci dakikada soldan Uğur'un pasında topla buluşan Gradel'in yerden içeriye çevirdiği topu kaleci Sehic sektirdi, boştaki topa Yatabare dokundu ve fileleri sarstı:  1-0.30'uncu dakikada soldan Robin Yalçın atağa çıktı, ceza alanına uzun gönderdiği topu Fayçal kontrol etti, altıpas içine kestiği topa Boyd dokundu. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.31'inci dakikada bu kez sol çaprazdan Fayçal kaleye sert ve düzgün vurdu, Sehic bir kez daha topu çelmeyi başardı.33'üncü dakikada bu kez sol kanattan Gradel etkili geldi. Ceza alanı dışında sağına çekip kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.40'ıncı dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Zymer Bytygi, pas olarak kullandı. Uzak mesafeden Hadziahmetovic'in kaleye gönderdiği topu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.45'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Yatabare'nin içeriye çevirdiği topa Sukubic'in elle temas ettiğini belirleyen hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Gradel, topu üstten auta gönderdi.İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.54'ünca dakikada soldan Sekidika'nın ortasında Kraveits'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Boşta kalan topu takip eden Zymer Bytygi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol geçerli sayıldı:  1-1.68'inci dakikada sağdan Hakan'ın ceza alanına indirdiği topu önünde bulan Kayode şutunu çıkardı. Kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu:  2-1.80'inci dakikada Hakan Arslan orta alanda rakibi Abdulkerim'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı. Sivasspor sahada 10 kişi kaldı.86'ncı dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kayode, Diomande'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Robin topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi:  3-1.Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

- Sivas
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1

İttifak Holding, Erdem Bayık, Konyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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