Demir, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Demir, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Demir, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
29.01.2026 09:25
Mustafa Demir, 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar","Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğraflarına oy veren Demir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" karelerini seçti.

Demir, " Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları dolayısıyla Anadolu Ajansını tebrik etti.

Altı kategoride çeşitli fotoğrafların seçimini yaptıklarını belirten Demir, "Bu başlıklar içerisinde sıralama yaparsak eğer Gazze: Açlık, şüphesiz bütün insanlığı etkilediği gibi bu fotoğraflarda da çok çarpıcı örnekleriyle ön plana çıkıyor benim açımdan." diye konuştu.

Demir, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan çocukların yetersiz okul ve altyapı koşulları nedeniyle mum ışığında ders çalışarak eğitimlerini sürdürmeye çalışmasını anlatan fotoğrafın kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Portre kategorisinde oy verdiği "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafın da çok başarılı olduğunu aktaran Demir, tüm kategorilerde oldukça değerli fotoğrafların yer aldığı oylamanın sonuçlarını takip edeceğini söyledi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:11:05. #7.11#
