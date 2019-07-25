Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri
2 saat önce
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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