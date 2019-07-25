Son Dakika Haberleri: Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri
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Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri

2 saat önce

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz.

Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri, System.String[]
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz." dedi.
Ali ihsan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
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