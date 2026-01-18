Demir Yumruk Şükrü Altay, 3 Kemer Birden Kazandı - Son Dakika
Demir Yumruk Şükrü Altay, 3 Kemer Birden Kazandı

Demir Yumruk Şükrü Altay, 3 Kemer Birden Kazandı
18.01.2026 11:29
Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği'nin şampiyonu Şükrü Altay, Seydikemer'deki boks gecesinde Arnavut rakibi Albi Sorra'yı yenerek WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu. Altay, kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini açıkladı.

HAFİF ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerinin sahibi 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay tarih yazdı.

Seydikemer Spor Salonu'nda düzenlenen ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği boks gecesinde, farklı klasmanlarda 7 müsabaka yapıldı.

Mehteran ve yöresel folklor gösterisinin ardından 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringde ünvan maçına çıktı.

Rakibini yenen Altay; WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu.

Müsabakaları, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, protokol üyeleri ile çok sayıda sporsever izledi.

'KEMERİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A HEDİYE EDECEĞİM'

Mücadeleyi Türkiye için kazandığını ve aylardır bu maça hazırlandığını belirten Altay, "Çok önemli kemerler arasına bir yenisini ekledim. Bu kemeri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Bana destek olan herkese çok teşekkürler." dedi.

Kaynak: DHA

