Son Dakika Haberleri: Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"
Son Dakika Spor Haber

Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"

57 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Menemen Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, alınan mağlubiyetler sonrasında gelen galibiyetle takımın enerjisini pozitife çevirmek için çalışacaklarını söyledi.

Demirbakan:

TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Menemen Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, alınan mağlubiyetler sonrasında gelen galibiyetle takımın enerjisini pozitife çevirmek için çalışacaklarını söyledi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, ilk 4 haftada kaybedilen puanlara değindi. Oyun olarak eksiklerin olduğuna dikkat çeken Demirbakan, "Teklif geldiğinde de zorluktan kaçmadık. Sorumluluk almamız lazımdı. Yardımcı olmaya geldik. Bunlar bir galibiyet ama ben en sona bakarım. Eksiklerimiz var. Morel olaraktan futbolcularda negatif bir enerji vardı. Biz bunu pozitif haline getireceğiz. Takımın bir gücü var. Ortaya çıkmayan gücü harekete geçirmek istiyoruz. Futbolcularımız tebrik ediyorum. İleride daha iyi olacağız. Menemen Belediyespor biraz sert oynadı. Oyuncularımızın bazınlarında bilek sakatlıkları var. Biz sahada olana bakıyoruz. Taraftara teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü, Fenerbahçe maçının tekrarı için kural hatası itirazında bulunacak
Malatya'da Fatih Terim pankartı elden ele dolaştı! Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı! Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! Maçta ilk gol geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]