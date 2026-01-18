Demirci: 'Buru bir sevinç ile döndük'

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 1-1 beraberlikle biten Galatasaray maçından 1 puanla döndükleri için "buruk bir sevinç" yaşadıklarını söyledi.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle RAMS Park'taki maçta takımı başında yer alan Demirci, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Demirci, "Oyuncularımızı 90 dakika gösterdiği efordan, taktiğe bağlılıklarından ötürü tebrik ediyoruz. Hafta içinde ne çalıştıysak ne konuştuysak ve ne kurguladıysak maçın ilk dakikasından son düdüğe kadar bunu yerine getirmeye çalıştılar. Bizi mutlu eden, Galatasaray'ın hücum analiziye ilgili yaptığımız tespitlerle buna karşılık ürettiğimiz çözümlerin sahada karşılık bulmasıydı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçından feyz aldık. Son dönemlerde 5'li savunma düzenini 5-3-2 şeklinde kullanıyorduk. Bugün, Galatasaray'ın topa sahipken yaptığı özel işleri engellemek adına baskı düzenimizi 5-2-1-2 şeklinde değiştirdik. Oyuncularımıza taktiksel plana ve stratejiye sadık kalmaları noktasında gösterdikleri efordan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlk yarıda hücumda istediklerini yapamadıklarını aktaran Demirci, "İlk yarıda savunmayı kusursuza yakın yaparken hücumda istediğimiz geçişleri bulamadık. İkinci yarıda Galatasaray'ın biraz daha risk alacağını düşünüyorduk. Kapacağımız topların bizim için fırsat olacağını düşündük. İkinci yarı daha tehditkar olduk. Galatasaray deplasmanında 1 puanı aldık ama ne yazık ki biraz buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakikada kaçırdığımız pozisyon bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

"Camara ve Kozlowski'ye ilgi var"

Anıl Demirci, adları transferde geçen Kacper Kozlowski ve Drissa Camara'nın alternatiflerini hazırladıklarını söyledi.

Camara ve Kozlowski'nin Gaziantep FK için önemli futbolcular olduğunu aktaran Demirci, "İkisine de kulübümüze maddi gelir sağlayacak gözüyle bakıyoruz. Devre arasında yaptığımız 4 transferin 2'si geleceğe ve muhtemel satışların yerini doldurmaya yönelik oldu. Camara ve Kozlowski'ye ilgi var. İkisi de bu ilgiyi hak ediyor. Hem kulüp profesyonelleri hem de teknik ekip olarak planlı şekilde ilerliyoruz." dedi.

"Galatasaray'ın baskı gücü eskisi kadar yoğun ve şiddetli değil"

Demirci, Galatasaray'da Victor Osimhen ile Lucas Torreira'nın oynamamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki Osimhen ve cezası nedeniyle forma giyemeyen Torreira'nın Galatasaray'ın baskı gücü olduğuna değinen Demirci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'ın baskı gücünün eskisi kadar yoğun ve şiddetli olmadığını biliyorduk. Baskıyı Galatasaray'da en iyi yapan hem Osimhen hem de Torreira'nın olmaması bizi paslı oynama konusunda biraz daha motive etti. Gaziantep FK olarak topun kıymetini bilen, sadece top rakipteyken değil bize geçtiğinde de farklı planları olan bir takımız. Topun kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Bu oyun sadece işin savunma kısmıyla yapılamaz. Burada da sadece savunma yaparak Galatasaray'ı durduramazsınız. Top size geçtiğinde de planlarınız olmalı, rakibi tehdit etmelisiniz ki savunmanızın da bir anlamı kalsın."