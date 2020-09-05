Manisa'nın Demirci ilçesinde badem hasadı başladı.
Badem ağacı sayısı 175 bine ulaşan Demirci'de üreticiler, erken saatlerde bahçelere giderek ürünleri toplamaya başladı.
Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da badem üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mezitler Mahallesi'nde hasada katıldı.
Kaya ve Selçuk, üreticilere bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Demirci'de badem hasadına başlandı - Son Dakika