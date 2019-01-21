Demirci'de Uçurumda Mahsur Kalan 12 Keçi Kurtarıldı
41 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde uçurumda mahsur kalan 12 keçi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde uçurumda mahsur kalan 12 keçi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alaağaç Mahallesi'nde merada otlattığı küçükbaş hayvanlarından 12 keçinin kayıp olduğunu tespit eden Alim Gezer, vatandaşlarla birlikte aramaya çıktı.
Keçilerin, Gürnek mevkisindeki ormanlık alanda uçuruma indiğini gören vatandaşlar, hayvanları kurtaramayınca belediyeden yardım istedi.
Demirci Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, mahsur kalan keçileri halatlar yardımıyla kurtardı.
Keçilerin sahibi Gezer, hayvanlarını otlatmak için Gürnek mevkisine gittiğini belirterek "Keçilerden 12'sinin kayıp olduğunu tespit ettik. Kendimiz kurtaramadık. Sağolsun Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekibi gelerek, uçurumdaki hayvanlarımı sağ salim kurtardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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