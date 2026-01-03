Dünyaca ünlü Demircili Sahili\'nde asbestli gemi skandalı

Demircili Sahili'nde hurda yük gemisi 'Gökbey'in denizde parçalanması sonucu çevre kirliliği yaşandı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

HURDA GEMİYİ DENİZDE PARÇALADILAR

İzmir'de iddiaya göre; asbest başta olmak üzere kanserojen ve toksik maddeler içerdiği belirtilen hurda geminin, tersane olmayan bir bölgede sökümüne başlandı. Denizin içinde bazı bölümleri parçalanan gemiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, olaya karışan kişiler hakkında tutanak tutarak cezai işlem uyguladı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, gemi sökümünün denize ve çevreye verdiği zararın boyutlarının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.