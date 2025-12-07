Demirel, Gençlerbirliği'nden Ayrıldı - Son Dakika
Demirel, Gençlerbirliği'nden Ayrıldı

07.12.2025 18:17
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, başkan değişikliği sonrası görevi bıraktığını açıkladı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın bugün çok önemli bir galibiyet aldığını söyledi.

Gençlerbirliği'nin bu sezonki en önemli maçına çıktığını belirten Demirel, "Bugün çok güzel bir oyunla, 3 golle kazandık. Belki daha fazlası olabilirdi." dedi.

Başkent ekibinin dünkü genel kurulunda başkan değişikliği yaşandığını hatırlatan Demirel, "Bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü kendim olarak bu kararı aldım. Daha doğrusu dün almıştım öğlen saatlerinde ama takımı yalnız bırakmamak adına bugün onlara hiçbir şey hissettirmedim. Çıktılar, çok güzel mücadele ettiler. Şimdi içeride haklı olarak bana kızıyorlar ama bu kendi adıma alınmış bir karardır. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Ben büyük bir Gençlerbirliği taraftarı oldum." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimin kalmasını istemesi durumunda kararının değişmeyeceğini söyleyen Demirel, şöyle devam etti:

"Beni buraya Mehmet (Kaya) başkan getirdi. Hem altyapı hem de buradaki takımla alakalı çok iyi düşüncelerimiz vardı. Yaptığımızı da düşünüyorum. Takım içinde dengeleri bence çok değiştirdik. Takımı bir yerlere getirdik, bugünkü mücadele de zaten bunun bir karşılığı. Bir tek Kocaelispor maçında kötü oynadık. Üç tane çok ağır maçtan çıkmıştık. Yeni yönetim dün geldi, tanıştık. Hepsi çok nazikler. Arda (Çakmak) başkana da hayırlı uğurlu olsun. Onun da elinden geldiğince her şeyi yapacağına inanıyorum. Ama benim kendi kişiliğim, durumum ve düşüncem diyeyim. Yeni gelen bir yönetimin belki kafasında başka bir plan vardır, belki kafasında başka bir hoca vardır. Hem onları rahatlatmak adına hem de üzerime düşen görevi kendimce yaptığımı düşünüyorum. O yüzden bırakma kararı aldım."

Ayrılma kararı aldığını sadece en yakın yardımcılarına söylediğini aktaran Demirel, "Yatabare'nin bile bugün haberi yoktu. Ona da sorabilirsiniz. Dün öğlen saatlerinde başkan adaylıktan çekildiği an bu kararı verdim. Mehmet başkanı dün tekrar seçime girmesi için ikna etmeye çalıştım. O da girmek istemediğini söyledi. Ben de bırakma kararı aldım." diye konuştu.

Demirel, Gençlerbirliği'nin başarılı olacağına inandığını dile getirerek, "Çok iyi bir takım var. Eksiklerimiz yok mu? Var. Eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Oyuncu bazında, hadi onu da geçtim, karakter bazında çok iyi bir kadro var. Kim gelirse gelsin bu takım bundan sonra her zaman yukarı gider. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü içeride iyi bir topluluk var." değerlendirmesinde bulundu.

Kararının net olduğunun altını çizen Volkan Demirel, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki istemeyerek ama (kararım) yüzde yüz. Benim kişiliğim, karakterim bunu yapmam gerektiğini söyledi. Yalnız bıraktığımı düşünmüyorum. Çok üzüldüler. Bunu yaşamak istemiyorum aslında, üzmek istemiyorum insanları ama ilerleyen zamanlarda daha çok üzülmektense şimdi biraz üzülürüz. Ben yarın unutulurum. Yarın buraya başka bir hoca gelir, maç kazanılır, o da unutulur. Demek istediğim bu. Ben başkana, röportaja çıkmadan önce söyledim. O da 'Gel bir görüşelim hocam.' dedi. Şimdi tesise gideceğim. Görüşeceğim tabii ki. Her şeyden önce saygı, insanların birbirlerine saygısı vardır. Saygıdan dolayı gideceğim, bir dinleyeceğim tabii ki ama kararım benim kesinlikle net. Değişmiş bir şey yok."

Kaynak: AA

