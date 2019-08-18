Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek
18 dakika önce
Yerli olarak tasarlanıp üretilen orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan, yerli motoru, 3 kilometre kontrol mesafesi, 20 saate kadar çıkan kullanım süresiyle sahada test ediliyor.
Yerli olarak tasarlanıp üretilen orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan, yerli motoru, 3 kilometre kontrol mesafesi, 20 saate kadar çıkan kullanım süresiyle sahada test ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:54
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