Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek

Yerli olarak tasarlanıp üretilen orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan, yerli motoru, 3 kilometre kontrol mesafesi, 20 saate kadar çıkan kullanım süresiyle sahada test ediliyor.

Yerli olarak tasarlanıp üretilen orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan, yerli motoru, 3 kilometre kontrol mesafesi, 20 saate kadar çıkan kullanım süresiyle sahada test ediliyor.

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