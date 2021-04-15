Demirköy'de "Ormanda üretim ve verimlilik" tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Demirköy'de ormanda üretim ve verimlilik tatbikatı yapıldı.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen tatbikata, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, İşletme Pazarlama Müdürü Nüfer Yavuz, Orman idaresi Planlama Şube Müdürü Hasan Ay, Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Erus ile bölge şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

Şahan başkanlığındaki tatbikatta, ağaçların damgalanması, ağaçların kesilmesi, bölümlere ayrılması, satış depolarında istiflenmesi ve kayıt işlemlerinin yapılması konusunda bilgiler verildi.

Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, yaptığı açıklamada, özellikle tatbikatın göreve yeni başlayan bölge şefleri ve muhafaza memurları için çok verimli olduğunu belirtti.

Ormancının her türlü arazi şartlarında ve iklim koşulunda çalıştığını ifade eden Yıldız, ormanların korunmasının yanında, amenajman planları ve işletme amaçları doğrultusunda sürdürülebilir olarak işletilmesi için bakım çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

Bu tür faaliyetleri önemsediklerini dile getiren Yıldız, yıl boyunca belirli dönemlerde ormanda üretim ve verimlilik tatbikatının yapılacağını sözlerine ekledi.