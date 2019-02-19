Demirören Gazeteciliğin Hisseleri Borsa Kotundan Çıkıyor
51 dakika önce
Demirören Gazeteciliğin hisseleri, yarından itibaren borsa kotundan çıkacak.
Demirören Gazeteciliğin hisseleri, yarından itibaren borsa kotundan çıkacak.
Demirören Gazetecilik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz/Aracı Kurum, yatırımcıların Demirören Gazeteciliğin paylarına ilişkin satma hakkı taleplerini 3 iş günlük süre içinde hakim ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ne bildirecek, hakim ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ en geç 3 iş günü içinde pay bedellerini şirketimiz/aracı kurum hesabına yatıracak, ilgili süreci müteakiben en geç ikinci iş günü pay bedelleri şirketimiz/aracı Kurum tarafından yatırımcılara ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Borsa İstanbul
'un bugünkü duyurusunda belirtildiği üzere, şirket paylarının yarından itibaren Borsa kotundan çıkarılacağı bildirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:03 Kaynak: AA
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
Burak Özçivit'in Özbekçe Seslendirilen Reklam Filmi, Sosyal Medyada Olay Oldu
Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi
Kendi Kendine Hareket Eden Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi