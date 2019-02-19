Son Dakika Haberleri: Demirören Gazeteciliğin Hisseleri Borsa Kotundan Çıkıyor

Demirören Gazeteciliğin Hisseleri Borsa Kotundan Çıkıyor

51 dakika önce

Demirören Gazeteciliğin hisseleri, yarından itibaren borsa kotundan çıkacak.

Demirören Gazeteciliğin Hisseleri Borsa Kotundan Çıkıyor, System.String[]
Demirören Gazeteciliğin hisseleri, yarından itibaren borsa kotundan çıkacak.

Demirören Gazetecilik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz/Aracı Kurum, yatırımcıların Demirören Gazeteciliğin paylarına ilişkin satma hakkı taleplerini 3 iş günlük süre içinde hakim ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ne bildirecek, hakim ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ en geç 3 iş günü içinde pay bedellerini şirketimiz/aracı kurum hesabına yatıracak, ilgili süreci müteakiben en geç ikinci iş günü pay bedelleri şirketimiz/aracı Kurum tarafından yatırımcılara ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Borsa İstanbul'un bugünkü duyurusunda belirtildiği üzere, şirket paylarının yarından itibaren Borsa kotundan çıkarılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ekonomi
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