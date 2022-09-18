DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLK HAFTA SONUNDA MÜZİKAL ETKİNLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLK HAFTA SONUNDA MÜZİKAL ETKİNLİĞİ

18.09.2022 18:47

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasını geride bırakan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, hafta sonunda 'Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikalini seyretti.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasını geride bırakan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, hafta sonunda 'Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikalini seyretti.

Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesindeki Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk öğrencileri ve eğitimci kadrosuyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına başladı. Eğitim yılının ilk haftasını geride bırakan Demirören Medya Lisesi tarafından öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla hafta sonunda etkinlik düzenlendi. İlk hafta heyecanını yaşayan öğrenciler, Demirören Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ve öğretmenler eşliğinde, Zorlu Performans Sanatlar Merkezi'ndeki 'Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikalini seyretti.

Müzikalin ardından öğrenciler, ilk eğitim haftası ve müzikal hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Öğrencilerden Melis Yaman, Oyunda hepimiz çok eğlendik. Demirören Medya Lisesi olarak dolu dolu ve çok mutlu bir hafta geçirdik. Önümüzdeki haftaların da böyle olacağından kuşkum yok. Oyundaki tüm oyuncuların enerjisi çok güzeldi. Ben, çok zevk aldım dedi.

İLK HAFTADAN BİRBİRİMİZE ÇOK ALIŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Baran Başat ise, Bu hafta okula başladık. Şehir dışından geliyoruz, İstanbul'a da yeni geldik. Buna rağmen ilk haftadan birbirimize çok alıştığımızı düşünüyorum. Demirören Medya Lisesi'nin ilk öğrencilerinden olduğum için de ayrı bir heyecan duyuyorum ifadelerini kullandı.

İLK HAFTA SONUMU BÖYLE GEÇİRMEK ÇOK KEYİFLİYDİ

Güneş Ece İskender de, Oyun gayet güzel ve keyifliydi. Sahne ve dekorlar çok estetikti. Oyuncuların enerjisi ve atmosfer harikaydı. İlk hafta sonumu böyle geçirmek beni çok rahatlattı ve keyif verdi şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK İSTİYORUZ

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ilk haftamızı bitirdik. Güzel bir oryantasyon haftası oldu. Çocuklarımızın akademik gelişimine büyük önem veren bir okuluz ama aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine de önem veriyoruz. O yüzden hep birlikte Zorlu PSM'de toplandık ve bir tiyatro oyunu izledik. Çocuklarımı çok yönlü yetiştirmek istiyoruz. Akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve kültürel gelişimlerini de desteklemek istiyoruz. Bu yüzden hafta sonları etkinliklerimiz bu şekilde devam edecek diye konuştu.

YORUMLAR
500
Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Demirören Medya Lisesi öğrencilerine ilk hafta sonunda müzikal etkinliği Demirören Medya Lisesi öğrencilerine ilk hafta sonunda müzikal etkinliği
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLK HAFTA SONUNDA MÜZİKAL ETKİNLİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
17:56 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
17:23 Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor
17:18 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor
17:03 "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu
17:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yoksulun, yoksulluğunun istismar edildiği sürece son vermek istiyoruz
16:48 Burak Kut'un eşinin son hali olay oldu! Neden böyle çirkin biriyle evlendin demişlerdi
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:34 Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 19:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLK HAFTA SONUNDA MÜZİKAL ETKİNLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement