Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor - Son Dakika

Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor

13.10.2020 17:38
Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan "Demirözü Belediyesi Yerel Süt İşleme Tesisi" projesinin protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan "Demirözü Belediyesi Yerel Süt İşleme Tesisi" projesinin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında; yerel süt işleme tesisi kurularak Demirözü ve çevre yörelerdeki kadın ve genç kesimin istihdama katılımının artırılması ve bu sayede gelir düzeylerinin iyileştirilmesiyle birlikte refah seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Tesiste çalışacak personele verilecek eğitimle kaliteli, profesyonel ve hijyenik süt ürünleri üretimi sağlanacak.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'in katılımıyla gerçekleşen imza törenin ardından, üretim ve istihdam odaklı bu projenin başta Bayburt olmak üzere bölgenin ekonomik durumuna ve sektöre yapacağı katkılara ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.

Tesisin 2022 yılının Nisan ayında hizmete açılması planlanıyor. - BAYBURT

Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor
Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor
Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor
Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor

Demirözü, Bayburt, Kadın, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Demirözü'nde yerel süt işleme tesisi kuruluyor - Son Dakika

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