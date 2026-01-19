Demirtaş'ın Davası 3 Haziran'a Ertelenmiştir

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Eski Halkların Demokratik Partisi'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2016'da katıldığı basın açıklaması, miting ve televizyon programında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek hakkında siyasi yasak ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava 3 Haziran'a ertelendi.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında 2016 yılında yaptığı yedi ayrı konuşma nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması Diyarbakır 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Demirtaş'ın katılmadığı duruşmada avukatı Mahsuni Karaman hazır bulundu.

Mahkeme, Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ve İstinaf mahkemesinde olan dava dosyalarının sonuçlarının beklenilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 3 Haziran 2026 tarihine erteledi.

Siyasi yasak ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Demirtaş'ın, basın açıklaması, miting ve televizyon programında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, Yargı Organlarını, Emniyet ve Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme", "Suçu ve Suçluyu Övmek", "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçlamalarıyla hakkında siyasi yasak ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.