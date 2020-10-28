Demirtaş ve STK'lar Başkan Bozkurt'a 'hayırlı olsun' a gitti - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor.

Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli Yöresel Evler Yönetimi ve son olarak Kdz. Ereğli Galericiler Sitesi Yönetimi, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk ziyaret, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Bozkurt'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Belediye Başkanı Demirtaş ve Belde Başkanı Yılmaz, Bozkurt ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Bozkurt ise ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederek, "Gülüç'e yapılması gereken her konuda, attığınız her adımda yanınızdayız" dedi.

İkinci ziyaret Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Civelek, Bozkurt'a hayırlı olsun temennisinde bulunurken, pandemiden dolayı şoförlerin zor durumda olduğunu ve bu sebeple desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Başkan Bozkurt ise Civelek'e şoförlerin sorunlarının çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi ve ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Günün üçüncü ziyareti Kdz. Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Mısırlı, ziyarette yaptığı konuşmada "Başkanım, çok hızlı bir giriş yaptınız. Çalışmalarınızda başarılar dileriz, dernek olarak yanınızdayız" dedi. Başkan Bozkurt ise dernek başkanı Mısırlı ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Günün üçüncü ziyareti Kdz. Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Mısırlı, ziyarette yaptığı konuşmada "Başkanım, çok hızlı bir giriş yaptınız. Çalışmalarınızda başarılar dileriz, dernek olarak yanınızdayız" dedi. Başkan Bozkurt ise dernek başkanı Mısırlı ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Günün son ziyareti ise Kdz Ereğli Galericiler Sitesi Yönetimi tarafından gerçekleştirildi. Başkan Ali Yanık İlçe Başkanı Bozkurt'a hayırlı olsun dileklerini sunarak, "Size ve yönetiminize başarılar diliyoruz." dedi.

Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Ziyarette, galericilerin sorunları ve galericiler sitesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK