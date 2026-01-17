Demiryolu Yatırımlarına 261 Milyar Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Demiryolu Yatırımlarına 261 Milyar Lira

17.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de demir yolları için 91 projeye 261 milyar lira bütçe ayrıldı, tamamlanma tarihi 2028.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - ??????? Türkiye'de demir yollarında 2016 ve sonrasında başlayan 91 projenin hizmete alınması için bu yıl bütçeden 261 milyar 580 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ulaştırma ve haberleşme sektörüne, 508 milyar 166 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldı.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 54, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 15 ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 22 olmak üzere, toplam 91 projenin hayata geçirileceği demir yolu için 261 milyar 580 milyon lira bütçe kullanımı planlandı.

Söz konusu bütçe ile yatırım programında yer alan ve yapımı devam eden önemli projelerin bazılarının 2026, bazılarının ise 2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü.

Demir yolu yatırımları için 261 milyar 580 milyon lira bütçe ayrıldı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, yapımına devam edeceği projeler için bu yıl 24 milyar 274 milyon 207 bin lira, yeni projeler için ise 13 milyar 725 milyon 793 bin lira olmak üzere, toplam 38 milyar lira bütçe ayrıldı.

Yapımına 2016 ve sonrasında başlanan, aralarında dizel elektrikli anahat lokomotifi temini, milli elektrikli tren seti temini gibi önemli projelerin yer aldığı yatırımların, 2028 yılında bitirilmesi planlandı.

TCDD Genel Müdürlüğüne ise bu dönemde, 111 milyar 580 milyon lira bütçe tahsisi gerçekleştirildi. Bu bütçeyle, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren, Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren, Sivas-Erzincan Hızlı Tren, Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Hızlı Tren, Kalkınma Yolu, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren hatları, Adana Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yakapınar İltisak Hattı, İskenderun OSB İltisak Hattı, Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ve Ankara Lojistik Üssü İltisak Hattı ve Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın da aralarında bulunduğu projelerin yapımlarına devam edilmesi öngörüldü.

Yatırım Programı'nda, Bakanlığın da yürüttüğü demir yolu yatırımları için 112 milyar lira bütçe ayrıldı. Tahsis edilen söz konusu bütçe ile 59 ilde iltisak hattı etüt projeleri, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Yüksek Standartlı Demiryolu ve Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu gibi birçok yatırımın hayata geçirilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demiryolu Yatırımlarına 261 Milyar Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:34:02. #7.11#
SON DAKİKA: Demiryolu Yatırımlarına 261 Milyar Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.