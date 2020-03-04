Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi - Son Dakika

Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi

6 saat önce

Mevcut Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Michael Bloomberg, ABD'de başkanlık yarışından çekildiğini ve Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.

Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

JOE BİDEN'A DESTEK VERMEK İÇİN YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Bloomberg, Twitter'daki hesabından "3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden." paylaşımında bulundu.

SADECE AMERİKAN SAMOASI'NDA BAŞARILI OLMUŞTU

Michael Bloomberg, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı" olarak bilinen dün ise sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi
Amerika Birleşik Devletleri, Michael Bloomberg, Bloomberg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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