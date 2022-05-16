Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır - Son Dakika

Demokratik Alevi Hareketi'nin bileşenleri olan Alevi Bektaşi Küktürünü Tanıtma Derneği (ABKTD), Hacı Bekaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneğ'nin (PSAKD) düzenlediği 'Aleviler: Din, Beden, Cinsiyet; Neşeden Kedere" sempozyumunda üç örgüt ortak kararlar açıkladı

Birgün'ün Kaos GL'den aldığı habere göre 3 Mayıs'ta İzmir Kültürpark Fuar Alanı'ndaki İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki sempozyumda üç gün boyunca modernleşme, Alevilikte kadın, heteronormativite, cinsiyetçilik, medya, sınıflar, sınırlar, Alevilikte LGBTİ+'lar gibi birçok konu tartışıldı.

"LGBT+'LARA ÖLDÜKTEN SONRA DAHİ DEVAM EDEN AYRIMCILIĞA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Üç örgüt adına Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, LGBTİ+'lara öldükten sonra dahi devam eden ayrımcılığa karşı mücadele edeceklerini duyurdu.

Geçmez, LGBTİ+'ların üç kurumun cemevlerinde hiçbir ayrımcılıkla karşılaşmadan cenazelerini kaldırabileceklerini belirtti:

"Bizim inancımızda herkes candır. Cemevlerimizin kapısı LGBTİ+'lar başta olmak üzere herkese açıktır. LGBTİ+'ların cenaze süreçlerinde yaşadıkları acı olayları dinledik. Buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu sebeple üç kurum olarak tüm cemevlerimizin LGBTİ+'ların kendi vasiyetlerine göre gömülebilmeleri için kendilerine açık olduğunu ilan ediyoruz. Morg ve yıkama işlemlerimizin yanı sıra dostlarının istedikleri şekilde son görevlerini yerine getirmesi için alanlarımız açıktır. Eğer inanç sahibilerse Alevî dini ritüelleri ile defnedilebilmeleri için de elimizden geleni yapmaya hazırız."