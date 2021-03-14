Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta otogarda yakalandı - Son Dakika

Samsun'da filyasyon ekibinin evine yaptığı kontrolde evde bulunmayan korona virüslü hasta, jandarma tarafından otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki R.Ş., korona virüs tahlili pozitif çıkınca evinde tedavi ve karantina altına alındı. Filyasyon ekipleri tarafından FİTAS uygulaması dahilinde yapılan karantina denetiminde şahsın ikametine gidildiğinde burada olmadığı tespit edildi. Olay jandarmaya haber verildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri evinde olmayan korona virüslü hasta R.Ş.'yi bulmak için alarma geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu R.Ş.'yi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşlı adam savcının talimatı doğrultusunda jandarma gözetiminde sağlık ekipleri tarafından Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na götürülerek burada karantina altına alındı. R.Ş. hakkında pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle adli soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri de 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 'karantina kuralını ihlal etmekten' 3 bin 469 lira da para cezası uygulandı. - SAMSUN