Denetimli Serbestlik İddialarına Açıklama

29.01.2026 00:41
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, denetimli serbestlikle ilişkilendirilen cinayet iddialarını yalanladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında "denetimli serbestlik yasasından yararlanarak ceza infaz kurumundan çıkan ve ibadethanede kamu hizmetini ifa eden şahıs namaza gelen vatandaşı öldürdü" iddialarına ilişkin söz konusu şahsın son yapılan infaz iyileştirme düzenlemesinden yararlanmadığını ve denetimli serbestlik ile ilişkisinin bulunmadığını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "denetimli serbestlik yasasından yararlanarak ceza infaz kurumundan çıkan ve ibadethanede kamu hizmetini ifa eden şahıs, namaza gelen vatandaşı öldürdü" şeklinde yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu şahsın ceza infaz kurumuna giriş tarihinin 31 Ekim 2023 olduğu, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını 8 Mayıs 2024-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, son yapılan infaz iyileştirme düzenlemesinden yararlanmadığı anlaşılmış olup, olayın denetimli serbestlik ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu iddiayı paylaşanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

