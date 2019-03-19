Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlikle Cezaevinden Çıktı, Yine 'Uyuşturucu Ticareti'nden Tutuklandı

Denetimli Serbestlikle Cezaevinden Çıktı, Yine 'Uyuşturucu Ticareti'nden Tutuklandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktıktan sonra aldığı destekle koyun sürüsü sahibi olan Bahattin Demirtaş (56), uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Denetimli Serbestlikle Cezaevinden Çıktı, Yine 'Uyuşturucu Ticareti'nden Tutuklandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktıktan sonra aldığı destekle koyun sürüsü sahibi olan Bahattin Demirtaş (56), uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle ikinci kez tutuklandı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması için açılan kursa katılan ve cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan Bahattin Demirtaş, sahip olduğu belgeyle küçükbaş desteği aldı. Bu kapsamda, geçen yıl yaklaşık 30 bin lira verilen Demirtaş, aldığı küçükbaşlar sayesinde iş sahibi oldu. Yeniyörük Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Demirtaş, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen Demirtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Uyuşturucu ticareti'nden ikinci kez tutuklanan Bahattin Demirtaş'a verilen desteğin geri alınacağı belirtildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf! Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı Sosyal Medya Fenomeni Olmak İsteyen Sürücü Para Cezasından Kurtulamadı Fatih Terim, Bursa Maçının Devre Arasında Çok Sinirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:37:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlikle Cezaevinden Çıktı, Yine 'Uyuşturucu Ticareti'nden Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]